“Tenía sueños e ideales”: familia recuerda a joven fallecido en incendio en Cartago

La comunidad de Cartago se encuentra consternada tras la trágica muerte de Kevin, un joven de 26 años que perdió la vida junto a su fiel mascota en un incendio que consumió su vivienda. La conmovedora historia fue compartida por su madre y familiares en entrevista con Telenoticias, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador, amoroso y lleno de sueños.

El siniestro ocurrió mientras familiares y amigos compartían un momento de alegría. La rápida propagación de las llamas sorprendió a todos y dejó una profunda huella en quienes conocieron a Kevin. “Él tenía muchos ideales y propósitos, un emprendimiento, pero no dio chance”, expresó su tía Lucía Orozco.

El director del Cuerpo de Bomberos subrayó la importancia de la prevención, recordando que la inhalación de gases tóxicos es la principal causa de muerte en este tipo de emergencias. La tragedia pone de relieve la necesidad de contar con medidas de seguridad y planes de evacuación en los hogares.

Kevin, quien tenía el apoyo de sus 11 tíos y soñaba con convertirse en emprendedor en su comunidad, es recordado también por sus vecinos. “Es terrible, tras el incendio que les quema la casa, nos dicen la tragedia… es como una parte de uno que le quitan”, relató Raúl Hidalgo, amigo cercano.

La pérdida de Kevin y su mascota se suma a las estadísticas de fallecimientos por incendios en el país, un recordatorio doloroso de la urgencia de reforzar la cultura de prevención y preparación ante emergencias.