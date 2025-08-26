“Tengo el corazón en la mano”, dice hija de hombre desaparecido en Pico Blanco

Un operativo de búsqueda se mantiene en Pico Blanco, San Antonio de Escazú, San José, tras la desaparición de Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, quien fue reportado como extraviado la noche del lunes.



La alerta ingresó a las 10:47 p. m., luego de que se ubicara su motocicleta en uno de los sectores de la zona.

En las labores participan unos 35 funcionarios de la Cruz Roja Costarricense, quienes cuentan con una unidad canina, así como equipos de búsqueda y rescate en montaña.

Miembros de la Cruz Roja que participan en la búsqueda.

Según relató su hermano, Marvin Badilla, el hombre salió en horas de la mañana y no volvió a contestar el teléfono.

“Mi hermano no aparece. Desde las 11 de la mañana (del lunes) salió y no contesta el teléfono, cosa que siempre hace”, afirmó.

Por su parte, su hija, María José Badilla, manifestó su angustia por la prolongada ausencia.

“Mi papá siempre está pendiente del teléfono y tiene un negocio de venta de repuestos que lo obliga a estar pegado al teléfono.