“Tenemos paz y consuelo”, dice hija de adulto mayor tras hallarlo muerto en Cartago

La hija de Carlos Román Campos manifestó su tristeza y dolor luego de que su padre fuera encontrado fallecido tras ocho días de estar desaparecido en Paraíso de Cartago.



El adulto mayor, de 81 años, había sido visto por última vez el domingo 11 de enero. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de su cuerpo, este lunes, en la localidad de Agua Caliente.

“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre.

“Muchas gracias por todo el apoyo y por querer ayudar con la noticia de su desaparición”, dijo Marianela Román, hija de don Carlos.

La Policía Judicial confirmó que el cuerpo del hombre fue localizado por personas que pasaban por el lugar.

“Con relación al hallazgo del cuerpo en Agua Caliente de Cartago, los agentes judiciales indicaron que el incidente se recibió este lunes a las 5:30 p. m. En apariencia, personas que se encontraban en dicha localidad habían observado el cuerpo en las cercanías de un río en una finca privada.

“Los agentes, cuando recibieron la alerta, se apersonaron al sector, realizaron el levantamiento del cuerpo y este fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia”, indicó la Policía Judicial.

Román era vecino del barrio San Antonio de Paraíso.



El caso ahora se mantiene en investigación y se está a la espera de la autopsia para determinar con exactitud las causas de muerte.

