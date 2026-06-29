¿Teme denunciar? Así puede reportar un delito ante el OIJ de forma anónima

La denuncia ciudadana es el punto de partida para muchas de las investigaciones que permiten al OIJ y al Ministerio Público desarticular organizaciones dedicadas a diversas actividades delictivas. Por eso, las autoridades insisten en que la colaboración de la población es fundamental para combatir el crimen y fortalecer la seguridad del país.

Muchas personas evitan denunciar por temor a que su identidad quede registrada en un expediente judicial. Sin embargo, las autoridades recuerdan que existe la opción de realizar denuncias anónimas.

Además, cualquier persona que tenga conocimiento de un delito o haya sido víctima puede presentar una denuncia. Las autoridades explican quiénes están facultados para hacerlo y cómo es el proceso.

El Ministerio Público también cuenta con una Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, encargada de brindar medidas de resguardo a quienes enfrenten algún riesgo como consecuencia de su participación en un proceso judicial.

Si usted necesita reportar un delito, además del Sistema de Emergencias 9-1-1, el OIJ pone a disposición de la ciudadanía la línea gratuita 800-8000-645, donde puede presentar información que contribuya a las investigaciones de manera confidencial.



