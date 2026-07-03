Temblor sacude la Gran Área Metropolitana

Un sismo de magnitud 3,8 sacudió la Gran Área Metropolitana la noche de este jueves, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) .

El movimiento telúrico se registró a las 10:18 p. m., con una profundidad de 57,64 kilómetros y epicentro localizado 1,4 kilómetros al noroeste de Plomo de Acosta, San José.

Ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en localidades como Heredia, Hatillo, Pavas, San Pablo, Barva, Alajuela y Pérez Zeledón, entre otros puntos del país.

De acuerdo con las autoridades, no se reportan caída de objetos ni personas afectadas tras el evento sísmico.







