Sucesos
Temblor sacude la Gran Área Metropolitana
Su epicentro se registró al noroeste de Plomo de Acosta, San José.
Un sismo de magnitud 3,8 sacudió la Gran Área Metropolitana la noche de este jueves, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).
El movimiento telúrico se registró a las 10:18 p. m., con una profundidad de 57,64 kilómetros y epicentro localizado 1,4 kilómetros al noroeste de Plomo de Acosta, San José.
Ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en localidades como Heredia, Hatillo, Pavas, San Pablo, Barva, Alajuela y Pérez Zeledón, entre otros puntos del país.
De acuerdo con las autoridades, no se reportan caída de objetos ni personas afectadas tras el evento sísmico.