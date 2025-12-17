Temblor movió la Zona Sur del país

Un temblor se registró, la tarde de este miércoles, en la Zona Sur del país.

De acuerdo con el dato revisado de la Red Sismológica Nacional (RSN), tuvo una magnitud de 5.6.

Su epicentro se registró 171 kilómetros al suroeste de Isla Coiba, en Panamá.

El reporte de algunos usuarios en redes sociales indica que el movimiento fue sentido de manera leve en San Pedro de Montes de Oca, Curridabat, Cartago, Barva de Heredia, Tibás, Coronado, entre otros puntos.



