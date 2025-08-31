Temblor en La Unión de Cartago desató hasta 19 réplicas en 6 horas

El temblor de magnitud 3,3 registrado a las 8:30 a. m. de este sábado desató un enjambre sísmico en La Unión de Cartago, según confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

En total, se contabilizaron 19 sismos en menos de seis horas, con epicentro en ese cantón brumoso y una profundidad aproximada de seis kilómetros. El evento principal fue sentido en varias localidades de Cartago y el Área Metropolitana, incluyendo Tres Ríos y Curridabat.

El Ovsicori informó que después de las 2:30 p.m. no se registraron más movimientos en la zona, aunque el monitoreo continúa activo ante la posibilidad de nuevos temblores.

Expertos atribuyen esta actividad a la falla local Lara, sin relación con el sismo de magnitud 4,4 ocurridos la semana anterior en San Juan de Tibás.

Además, este sábado se reportó otro sismo de magnitud 4,6 en San Juanillo de Santa Cruz, Guanacaste, sin que se presentaran incidentes ni caída de objetos.