Temblor de magnitud 5 deja un herido en Cartago

El sismo de magnitud 5.0, que sorprendió la noche de este viernes a los vecinos del Valle Central y varias comunidades del país, dejó una persona herida.

El movimiento telúrico se registró a las 8:16 p.m., según el Ovsicori, con epicentro localizado 4 kilómetros al sureste de Orosi, en Paraíso de Cartago, y una profundidad de 8 kilómetros.

El temblor fue provocado por un sistema de fallas ubicado en el sur de Cartago y, debido a su poca profundidad, se sintió con fuerza en gran parte del Gran Área Metropolitana. Incluso hubo reportes desde Miramar de Puntarenas.

Hasta el momento, la principal afectación confirmada es la de un hombre de 38 años en Cot de Oreamuno, quien resultó herido al caerle un vidrio encima. Fue trasladado en condición amarilla al Hospital Max Peralta, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Además, se reportaron daños en el tendido eléctrico en comunidades como Oreamuno, Cervantes, Pacayas, Capellades y Birricito, donde cuadrillas trabajan para restablecer el servicio.

El especialista Marino Protti, del Ovsicori, explicó que el sismo está asociado a un sistema de fallas en el sur del Valle de Cartago y reiteró que se continuará monitoreando la actividad sísmica en la región ante la posibilidad de réplicas.