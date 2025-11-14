EN VIVO
Sucesos

TEC ordena evacuación total de sus instalaciones ante amenaza de ataque armado

La amenaza fue recibida vía correo electrónico a eso de las 4 p. m.

Por Juan José Herrera 14 de noviembre de 2025, 16:23 PM

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) ordenó este viernes la evacuación total de sus instalaciones luego de recibir una amenaza de ataque armado.

Según precisó a Teletica.com la relacionista pública de la institución educativa, Vivian García, la amenaza se recibió vía correo electrónico a eso de las 4 p. m.

La amenaza no precisaba contra quién estaba dirigida ni a cuál de las sedes del TEC.

“Se están activando todas las medidas de seguridad correspondientes en nuestros protocolos y ya se está haciendo la evacuación completa de todo nuestro personal y población estudiantil”, dijo García.

La vocera añadió que ya se tiene comunicación con las autoridades de Fuerza Pública y demás entidades para la atención de la situación.

Noticia en desarrollo.

