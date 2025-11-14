TEC ordena evacuación total de sus instalaciones ante amenaza de ataque armado

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) ordenó este viernes la evacuación total de sus instalaciones luego de recibir una amenaza de ataque armado.



Según precisó a Teletica.com la relacionista pública de la institución educativa, Vivian García, la amenaza se recibió vía correo electrónico a eso de las 4 p. m.



La amenaza no precisaba contra quién estaba dirigida ni a cuál de las sedes del TEC.



“Se están activando todas las medidas de seguridad correspondientes en nuestros protocolos y ya se está haciendo la evacuación completa de todo nuestro personal y población estudiantil”, dijo García.



La vocera añadió que ya se tiene comunicación con las autoridades de Fuerza Pública y demás entidades para la atención de la situación.

Noticia en desarrollo.