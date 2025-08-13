“Te vas haciendo lo que amabas”: el sentido adiós a ciclista que murió en Cañón de Liberia

Electromecánico de profesión y apasionado del ciclismo: así describen amigos y allegados a Lázaro Sánchez Aguirre, quien falleció este martes mientras practicaba ciclismo de montaña en el sector de El Chizo, en el Cañón de Liberia, Guanacaste.

Sánchez, de 63 años, estaba casado desde hace 32 años y era vecino de barrio Moracia, en Liberia.

“De esas noticias que nunca estamos listos para escuchar. Te vas al cielo, amigo Lazarito, cuántos recuerdos de tantas cleteadas, consejos y técnicas porque sí era increíble y retador salir contigo a ruta.

"Era un amigo incondicional y un caballero respetuoso. Te vas haciendo lo que más amabas y disfrutabas”, expresó su amiga y vecina, Shir García Oses.

El accidente se registró a las 5:40 a. m., cuando, según versiones preliminares, el ciclista perdió el control de su bicicleta y cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad.

"Creo que fui uno de los últimos clientes que lo vio con vida ayer (martes) cuando me esperó a las cinco (5 a. m.) para guardar el carro para reparar hoy. Me dolió la noticia, ya que era mi electricista de confianza", comentó Walter Boniche.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar al lugar, la víctima ya no presentaba signos de vida.

A través de las redes sociales, la Municipalidad de La Cruz también lamentó el fallecimiento de Sánchez, padre de una de sus funcionarias.

Las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

