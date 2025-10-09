Taxista pirata es asesinado a balazos dentro de su carro en Matina

Un hombre, identificado como taxista informal, falleció la mañana de este jueves tras ser atacado a balazos dentro de su carro en Matina, Limón.



De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 9:34 a. m., cuando se informó sobre un herido por arma de fuego.

"Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima, de aproximadamente 35 años, presentaba múltiples impactos de bala y no tenía signos de vida", indicó la benemérita institución.

Al parecer, dos hombres en motocicleta interceptaron y atacaron a balazos al conductor.

En la atención del incidente participó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.

