Tatuajes de cuerpo hallado en San Carlos coinciden con los de Ligia Faerron

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, de manera preliminar, los tatuajes hallados en el cuerpo que apareció en una finca en San Carlos, Alajuela, coinciden con los de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

La mujer, de 53 años, cumple este miércoles 19 días de estar desaparecida.

"Nos indican en el OIJ de San Carlos que, preliminarmente y por algunos tatuajes, se presume que el cuerpo pertenece a la femenina de apellido Faerron; sin embargo, será por medio de la autopsia y las pruebas de ADN que se terminará de corroborar", señaló la Policía Judicial.

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, confirmó que el cuerpo estaba enterrado cerca de un vivero donde se mantenían las labores de búsqueda.

El descubrimiento tuvo lugar en una zona montañosa dentro de una finca de 61 hectáreas, en el sector de Javillos de Florencia, San Carlos.



Por este caso, una madre y su hija, quienes figuran como sospechosas de la desaparición de Faerron, quedaron en libertad. Ambas son investigadas por aparentemente ocultar información relevante del caso a las autoridades. Un hombre, con quien vieron a Faerron por última vez, el pasado 26 de setiembre, continúa detenido a la espera de medidas cautelares. Se cree que este sujeto, de apellido González, asesinó y enterró a la ofendida en la finca donde se encontró su cuerpo.

"González se encuentra detenido, ya que, al parecer, fue la última persona en mantener contacto con la ofendida.

"Al imputado se le tomó la declaración indagatoria y se espera que en el transcurso del día se realice la audiencia de solicitud de medidas cautelares", indicó el Ministerio Público.

El caso se mantiene en investigación dentro del expediente 25-007889-0059-PE.

