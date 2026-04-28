Tarde sangrienta: Tres asesinatos en menos de dos horas en el país

La tarde de este lunes estuvo marcada por una ola de violencia que dejó como saldo tres personas fallecidas , entre ellas un menor de edad, en diferentes incidentes ocurridos en menos de dos horas.

El caso más reciente se registró en Guararí de Heredia, donde la Cruz Roja atendió a un menor de 17 años con heridas de arma de fuego.

Horas antes, a las 2:32 p. m., se reportó un ataque en San Felipe de Alajuelita, donde un hombre adulto fue encontrado sin signos vitales en el lugar.

Posteriormente, en el sector de Matama, Limón, otro hombre adulto resultó herido por arma de fuego y fue declarado fallecido en la escena.

Finalmente, en San Francisco de Heredia, se atendió a un joven con lesiones en la extremidad inferior, quien también fue hallado sin vida.

Las autoridades investigan los hechos, que reflejan un preocupante aumento de la violencia armada en el país.



Este trágico suceso se suma a otros dos homicidios registrados en Alajuelita y Limón en un lapso de cuatro horas. Las autoridades investigan estos crímenes, que apuntan a ajustes de cuentas y la creciente participación de jóvenes en el crimen organizado.



Expertos analizan los perfiles de las víctimas, señalando la impulsividad y falta de empatía de los jóvenes involucrados en estas estructuras criminales, quienes buscan expandir sus territorios en la disputa por el narcomenudeo. La normalización de la violencia y la falta de planificación son factores preocupantes que requieren atención.



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