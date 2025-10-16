Tarde sangrienta en Hatillo: Hombre asesinado y rescate dramático de adulta mayor baleada
La víctima mortal fue identificada como un adulto mayor de entre 65 y 70 años.
Una balacera ocurrida la tarde de este miércoles en una chatarrera ubicada en la ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas gravemente heridas, entre ellas una adulta mayor.
La víctima mortal fue identificada como un adulto mayor de entre 65 y 70 años. Además, una mujer de 77 años resultó herida por arma de fuego y tuvo que ser evacuada de forma improvisada por vecinos, quienes la cargaron hasta un vehículo particular que la trasladó de urgencia al hospital.
Otro hombre también resultó herido durante el tiroteo y fue llevado a la clínica local para recibir atención médica.
La escena fue acordonada por agentes judiciales, mientras se recababan indicios balísticos y testimonios de testigos.
Este nuevo hecho de violencia vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en sectores urbanos vulnerables como los Hatillos.