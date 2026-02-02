Tarde sangrienta: Dos hombres acribillados dentro de carros en Limón y Guanacaste

Dos personas fueron acribilladas dentro de vehículos, la tarde de este lunes, en Limón y Guanacaste.

El primer ataque se registró en barrio San Martín de Siquirres, cerca de las antiguas instalaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En el sitio, un hombre de unos 30 años fue declarado sin vida por la Cruz Roja.

La víctima, quien conducía un carro blanco al momento del ataque, recibió múltiples impactos de bala. Se presume que fue atacado con un arma de grueso calibre.

El OIJ se presentó para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación, así como la recolección de indicios.

Hombre atacado en Siquirres:

El segundo ataque ocurrió en Belén de Carrillo, Guanacaste, frente al bar y restaurante Las Vegas. Al lugar fue despachada una unidad de la Cruz Roja, que declaró sin vida a la víctima, un sujeto de unos 45 años, quien presentaba varias heridas por arma de fuego y se encontraba dentro de un carro gris.

El paso quedó cerrado por la Fuerza Pública, mientras llegaban los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo.

En ambos casos no se descarta un posible ajuste de cuentas.

Hombre asesinado en Guanacaste: