Tarde de caos en Heredia por lluvias

Las intensas lluvias de la tarde de este jueves provocaron inundaciones en distintos puntos de la provincia de Heredia.



De acuerdo con los reportesa, las comunidades de San Pablo, San Rafael, Barreal, Belén y Santo Domingo fueron algunas de las más afectadas por la acumulación de agua, lo que generó anegamientos en calles, viviendas y locales comerciales.



Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque sí se registran daños materiales en algunas comunidades.



Imágenes enviadas a la redacción de Telenoticias muestran calles convertidas en ríos (ver video adjunto)



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) recomienda a la población evitar transitar por zonas propensas a inundaciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.



