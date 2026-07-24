"Tan" y "Coco Guácimo" se escondían junto a "Diablo": uno murió y otro está detenido

Una operación policial permitió la detención de Alejandro Arias Monge, conocido como alias "Diablo", el narcotraficante más buscado del país.

El operativo también permitió capturar a Jonathan Pérez Méndez, conocido como alias "Tan", mientras que otro hombre identificado como Ronny Ríos Oconitrillo, conocido como "Coco Guácimo", murió tras un enfrentamiento con agentes tácticos.

La operación se desarrolló durante la mañana de este viernes en San Bernardino de Sarapiquí. El director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó los resultados de la intervención.

Según Soto, alias "Tan" es señalado por las autoridades como una figura vinculada con hechos violentos en el sector de Batán, Limón. ﻿

El jerarca explicó que el despliegue comenzó cerca de las 5 a. m. con la participación de agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y personal de la Oficina de Crimen Organizado.

La llegada de los agentes provocó un intercambio de disparos que se extendió por aproximadamente una hora.

El enfrentamiento dejó a cinco oficiales heridos. Cuatro se mantienen estables. Otro agente permanece en condición delicada y las autoridades coordinan su traslado a un centro médico en la capital.

Una vez que los cuerpos policiales tomaron el control del sitio, localizaron cinco fusiles de alto calibre. Entre las armas decomisadas hay un FAL y fusiles AK-47. También encontraron tres pistolas.

Las autoridades detectaron además el uso de drones para vigilar los alrededores y anticipar posibles movimientos policiales.

Soto destacó la coordinación entre el OIJ, el Ministerio Público y la Judicatura para ejecutar el operativo.

El jerarca calificó la captura como un resultado de gran importancia para el país y aseguró que las autoridades continuarán trabajando contra los grupos vinculados con hechos violentos.



