"Tal vez cometió robos por necesidad, pero no las violaciones", dice esposa de prófugo

La pareja del presunto violador en serie de Sarapiquí sigue día a día el trabajo de la policía que lo busca desde la noche del domingo cuando se fugó de las celdas del OIJ y asegura que él no hizo ningún daño.

“En primer lugar quiero aclarar que él no es una persona mala, en este momento él lo que anda buscando es cómo comer, no quiere hacerle daño a nadie, lo quiero dejar claro, porque si hubiese querido desde un principio lo hubiese hecho.

“Yo soy la pareja y lo conozco, tengo bastante de convivir con él y sé lo que es capaz de hacer. Yo no he tenido contacto con él en estos días, si lo hubiese tenido ya el OIJ tendrá la información”, dijo a Telenoticias Brigitte Rojas Méndez.

Está convencida de que su esposo es inocente de las violaciones que le atribuyen las autoridades judiciales.

“Desde antes que se escapara yo lo estaba yendo a ver, apoyándolo, sin embargo, el asunto de las violaciones si está complicado, las pruebas aún no han salido, yo creo que él no violó a nadie, igual que cualquier persona yo a las pruebas me abstengo, las pruebas son las que van a hablar, pero por las pruebas que nosotros en la familia hemos tratado de recabar las fechas no concuerdan, él es inocente. De los robos tal vez podría creer que hubiese cometido uno que otro”, aclaró.

Esta vecina de La Victoria de Horquetas en Sarapiquí dice que entiende los motivos de la fuga de su marido, quien entre otros oficios es barbero.

“¿Por qué se fugó él? Si a usted vienen y lo detienen por sospechas de siete violaciones y su foto se filtra en todas las redes sociales, ya todo el mundo sabe quien es usted, usted no va a querer ir a dar a una cárcel sabiendo lo que le puede pasar mientras usted llega”, aseguró Rojas.

La mujer quien tiene una hija de año y medio con el sujeto nos suministró fotos que le envió el fugitivo en donde se aprecian las heridas que tiene en la actualidad.

“Él no conoce bien la zona, pero es una persona muy fuerte, muy dura, son seis días de que no come de estar corriendo, más bien yo todas las noches le pido a Dios que le de bastantes fuerzas para poder seguir.

Mi recomendación es que se entregue, que no haga las cosas más difíciles, las personas están queriendo tomar la justicia en sus manos sin saber la realidad de las cosas, lo mejor es que él se entregue a las autoridades, es lo mejor por su salud por el bienestar de nosotras”, relató esta madre de una niña.

Según la mujer, la preocupación es que además de la cacería policial, ahora se suma la de los vecinos quienes portan cuchillos, palos y uno de ellos anoche hasta accionó un arma de fuego.

“El audio fui yo la que lo empecé a circular, él se comunicó conmigo un día antes de que los agentes del OIJ se pusieran al frente de mi casa, y yo le pedí que grabara el audio para poderlo difundir, para que las personas sepan, yo ahora me concentro en la salud de él, que se entregue porque es lo mejor”, concluyó la mujer.

La cónyuge espera que las próximas horas sean cruciales para que se defina la suerte del prófugo.