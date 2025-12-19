Susto en Cartago: tren se descarrila con 40 pasajeros a bordo

Tremendo susto vivieron los 40 pasajeros de un vagón del tren que viajaba de Cartago a San José.

El vagón se descarriló cuando pasaba frente a la bomba Cristo Rey, en San Nicolás de Cartago.



La emergencia ocurrió minutos antes de las 7 de la noche de este jueves.

Cuerpos de socorro atendieron a los pasajeros. Todos resultaron ilesos, aunque varios sufrieron crisis nerviosas.



Además, se controló un derrame de diésel en la zona.

El tren viajaba con cuatro vagones, de los cuales solo uno se descarriló.



El servicio de esta ruta quedó suspendido durante la noche. Se estima que los trabajos para encarrilar nuevamente la máquina y los vagones se llevará toda la noche, además, se debe revisar bien la línea para garantizar el servicio este viernes.