Suspenden trabajos y decomisan maquinaria tras aparente destrucción de manglar en Quepos

Las labores en el sector conocido como Canal del Padre, en Quepos, fueron suspendidas por las autoridades, que además decomisaron maquinaria ante denuncias por posible afectación ambiental a un manglar.

Vecinos y grupos ambientalistas denuncian que lo que ocurre en el sitio es una destrucción de mangle, lo que ha generado preocupación y quejas públicas en redes sociales.

El activista ambiental Carlos Ricardo Morales conversó con Teletica.com y afirmó que las obras, al parecer, provocaron un daño ambiental en un área que describió como un brazo de estero con presencia de bosque de manglar, ubicado detrás de las oficinas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el centro de Quepos.

Video de la aparente destrucción:





El activista indicó que todo fue detenido tras evidenciarse la afectación ambiental y señaló que vecinos del cantón se organizan para interponer denuncias ante las autoridades correspondientes por los hechos ocurridos.

"La municipalidad dañó el manglar y destruyó todo. Ya nos estamos organizando porque vamos a interponer la denuncia correspondiente por todo esto que está pasando y la destrucción que hicieron de todo el manglar.

"Esto no es una quebrada, es un brazo del estero y en ese lugar había un bosque de manglar. Nosotros nos presentamos a la municipalidad para que pararan los trabajos, pero no nos quisieron atender y tuvimos que acudir directamente con el MINAE", comentó Morales.

Carlos Cordero, director regional del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac), señaló que, ante las denuncias, este jueves, funcionarios del SINAC "se hicieron presentes en el sitio y se procedió a la suspensión de los trabajos y el decomiso de la maquinaria ante la posible afectación que había de un área de manglar.



De acuerdo con el director, las acciones en el canal se originaron a partir de una solicitud de intervención inicial gestionada por la Municipalidad de Quepos, con el objetivo de atender una situación de riesgo en la zona.

"El caso deberá ser analizado por las autoridades competentes para establecer si las intervenciones pueden continuar o si deben suspenderse de forma definitiva, en apego a la normativa vigente. El proceso se encuentra en conocimiento de instancias judiciales, a las que corresponderá determinar responsabilidades", agregó Cordero.

Este medio intentó conocer la reacción de la Municipalidad de Quepos, sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta tras varias llamadas y correos enviados a la alcaldesa y vicealcalde.



El caso continúa en investigación mientras se recaban pruebas para determinar la legalidad de las intervenciones y su impacto en el ecosistema del área.

