Suspenden caso de “Pecho de Rata” en Costa Rica para agilizar su extradición a EE. UU.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José confirmó, este miércoles 18 de febrero, que se admitió la aplicación de un criterio de oportunidad en la causa 25‑000071‑0016‑PE que se seguía contra Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

López Vega es requerido por Estados Unidos, donde lo investigan por tráfico de drogas y conspiración.

La medida, que fue solicitada por el Ministerio Público, ordena la suspensión de la acción penal en Costa Rica por el aparente delito de legitimación de capitales (lavado de dinero), para así no interferir en el proceso de extradición.



Esto significa que, por ahora, el caso no avanza ni prescribe, lo que permite que López Vega sea entregado al país norteamericano para hacer frente a los cargos que se le siguen ahí.



La Fiscalía también espera que se resuelva un segundo requerimiento para aplicar el mismo criterio en otra causa activa en la Fiscalía de Limón. El objetivo es facilitar que López Vega enfrente los cargos en EE. UU. sin obstáculos en Costa Rica.







