Suspenden búsqueda de niño arrastrado por alcantarillado en Purral debido al mal tiempo

La Cruz Roja Costarricense informó que la búsqueda del menor de 5 años que la noche del viernes cayó en un sistema de alcantarillado en Purral de Goicoechea fue suspendida temporalmente por las condiciones climáticas adversas de esta tarde.

Desde las primeras horas de este sábado, la Benemérita movilizó a 35 rescatistas especializados para desarrollar una intensa operación en los ríos cercanos al sitio del incidente. Sin embargo, la lluvia y el aumento del caudal obligaron a pausar las labores.

Las autoridades detallaron que las acciones de rastreo se retomarán mañana, una vez que las condiciones sean seguras para el personal de rescate.

La búsqueda se había extendido desde el río Purral hasta el río Torres, en un operativo interinstitucional que inició la noche del viernes y que, hasta ahora, no ha dado con el paradero del niño.