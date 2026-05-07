Suspenden a policías sospechosos de recibir ₡5 mil a cambio de dejar ir a conductor

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron suspendidos de sus cargos mientras son investigados por presuntamente solicitar dinero a un conductor a cambio de permitirle continuar su camino.



La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), sede Liberia, y otorgada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública por un plazo de cuatro meses.

"Los funcionarios son investigados como sospechosos del delito de concusión y cohecho propio", indicó la Fiscalía.

Los oficiales, identificados con los apellidos Rocha, de 51 años, y Aguilar, de 49, fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia en el cantón de La Cruz, Guanacaste.



De acuerdo con el OIJ, la investigación inició el pasado 3 de mayo tras la recepción de una denuncia. Según el reporte policial, los oficiales abordaron al denunciante en el cruce de Cuajiniquil, sobre la ruta Interamericana Norte, donde presuntamente lo retuvieron durante varios minutos.



Según las autoridades judiciales, los sospechosos indicaron al conductor que el vehículo presentaba un supuesto reporte por sospecha de robo. Bajo ese argumento, aparentemente le solicitaron una ayuda económica a cambio de permitirle retirarse del lugar.



El denunciante supuestamente entregó ₡5 mil a cada uno de los oficiales para continuar su trayecto, según detalló la Policía Judicial.



Tras la denuncia, agentes judiciales realizaron distintas diligencias de investigación y, bajo dirección funcional del Ministerio Público, ejecutaron la detención de los sospechosos el lunes anterior.