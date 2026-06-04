Suspenden a cuatro policías sospechosos de robar y alterar escena de crimen tras balacera

Cuatro oficiales de la Fuerza Pública fueron suspendidos de sus cargos por un período de seis meses luego de que el Juzgado Penal de Santa Cruz acogiera la solicitud de medidas cautelares presentada por la Fiscalía Adjunta de la zona.

"Los funcionarios, de apellidos Gómez, Villagra, Hernández y Torres, figuran como sospechosos de los delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y favorecimiento real.

"Además de la suspensión laboral, tienen prohibido comunicarse por cualquier medio con la persona ofendida y los testigos del caso, así como molestarlos o agredirlos", indicó la Fiscalía.

La detención de los oficiales se realizó el martes anterior como parte de una investigación relacionada con hechos ocurridos el 9 de febrero de 2026 en Tamarindo de Santa Cruz, luego de una balacera en la que varias personas resultaron heridas.

Según la investigación preliminar, el incidente se registró en la Plaza de Deportes de Linderos, donde resultó herido un colombiano de apellido Farrufia, de 25 años. Posteriormente, los policías habrían llegado a la casa del extranjero y, presuntamente, realizaron un allanamiento ilegal.



De acuerdo con la versión que manejan las autoridades judiciales, los oficiales aparentemente sustrajeron diversos bienes de la propiedad, entre ellos una pistola, una escopeta, una mochila con tres kilos de aparente marihuana, joyas, ₡1.920.000 en efectivo, perfumes y una botella de licor.

La Fiscalía también investiga si los sospechosos devolvieron posteriormente la escopeta y la mochila, pero habrían colocado la pistola cerca del sitio donde ocurrió el ataque.

"Presuntamente, los oficiales reportaron por radio el hallazgo del arma de fuego, pese a que se trataría de la misma que había sido retirada de la vivienda, situación que habría alterado la escena de los hechos", indicó el Ministerio Público.

Las capturas de los sujetos se efectuaron durante un operativo que incluyó ocho allanamientos en distintos puntos de Guanacaste. Cuatro diligencias se realizaron en viviendas ubicadas en Nandayure, barrio Lajas de Santa Cruz, barrio Moracia de Nicoya y Huacas de Santa Cruz.

Los otros allanamientos tuvieron lugar en delegaciones de la Fuerza Pública ubicadas en Santa Cruz, Nuevo Arenal de Tilarán, Cañas y en la Policía Turística de Tamarindo.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades recopilan pruebas para determinar la posible participación de los imputados en los hechos.

