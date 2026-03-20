Supuestos sicarios detenidos en Curridabat hicieron siete intentos de homicidio en una semana

Las autoridades judiciales detuvieron a dos jóvenes identificados con los apellidos Hernández, de 21 años, y Chaves, de 19, quienes serían responsables de al menos siete intentos de homicidio ocurridos en Tirrases de Curridabat en apenas una semana.

De acuerdo con el OIJ, ambos participaron en dos tiroteos recientes: en uno resultaron heridos tres vecinos y en otro, registrado este miércoles, cuatro personas más fueron impactadas. En todos los casos se trató de víctimas colaterales. Entre los heridos se encuentra una menor de 15 años, quien se encuentra fuera de peligro.

El comandante de la Fuerza Pública explicó que los sospechosos habrían residido en Tirrases hasta hace poco tiempo, aunque ya no pertenecen a ese distrito. Vecinos de la zona los reconocieron, lo que generó molestia y hasta intentos de tomar la justicia por sus propias manos.

Según confirmó el OIJ, los dos detenidos estarían vinculados a un grupo criminal que opera en San Diego de La Unión, tras haber pertenecido anteriormente a una organización delictiva de Tirrases.

Por ahora, Hernández y Chaves permanecen en celdas judiciales mientras se define su situación legal por los siete intentos de homicidio que se les atribuyen.