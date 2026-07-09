Supuesto marero detenido pasó cinco años oculto en Costa Rica trabajando en construcción

Un hombre de apellidos Garay Benítez, de 27 años, fue detenido por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en San José, luego de que las autoridades determinaran que era requerido por la justicia salvadoreña por su presunta vinculación con la pandilla M-18.



El sospechoso permaneció durante cinco años en Costa Rica, donde trabajó en labores de construcción mientras se mantenía oculto de las autoridades de su país (ver video adjunto).



Las autoridades salvadoreñas lo investigan por el presunto delito de asociación con grupos terroristas, debido a su supuesta participación dentro de la estructura criminal.



La captura fue posible gracias a información confidencial que alertó sobre la presencia del sujeto en territorio nacional y sus posibles vínculos con la organización delictiva. A partir de esos datos, Costa Rica coordinó con la Policía de El Salvador y confirmó que existía una orden de captura internacional en su contra.



"El sospechoso formaba parte de una reconocida pandilla de ese país, donde desempeñaba funciones propias de un miembro formal de la organización, ejecutando las órdenes de sus líderes y participando activamente en las operaciones criminales de la estructura", indicó el OIJ.

La Policía Judicial agregó que también se le atribuyen labores de vigilancia y control territorial.



"Además, presuntamente se le atribuyen funciones de vigilancia y control territorial, alertando sobre la presencia de cuerpos policiales o personas ajenas al sector, así como brindar seguridad durante la ejecución de otros hechos delictivos atribuidos a la organización", señaló la institución.



Tras su captura en Costa Rica, Garay Benítez fue entregado a las autoridades de El Salvador para que enfrente el proceso judicial correspondiente.