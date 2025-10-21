Supuesto líder de red de trata y abuso sexual de menores se entrega a la Policía

Un hombre oriental, de apellido Sun y de 49 años, quien estaba en fuga, se entregó la mañana de este martes a las autoridades judiciales.



Sun, al parecer, es una de las piezas clave en la red de trata y abuso sexual de menores desarticulada tras múltiples allanamientos, este lunes, en Guanacaste, San José y Alajuela.

“El imputado se encontraba en fuga; sin embargo, esta mañana se presentó a los Tribunales de Justicia, por lo que se ordenó su captura”, confirmó la Fiscalía.

En el marco de la investigación, se ordenó la detención de 17 adultos y tres menores de edad, sospechosos de pertenecer a la organización criminal, vinculada con delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de menores de edad, seducción, tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, tráfico ilícito de migrantes y legitimación de capitales.



Las capturas se llevaron a cabo durante 17 allanamientos desarrollados en Filadelfia, Playas del Coco, Moravia, Desamparados, Alajuelita, Heredia, Cartago y San Ramón, donde también se recolectó evidencia física y electrónica relacionada con la investigación.



La Fiscalía Adjunta de Heredia informó que solicitará medidas cautelares en contra de 12 sospechosos de pertenecer al supuesto grupo criminal. La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la provincia; no obstante, aún no se ha programado una hora para la audiencia.



De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó en diciembre de 2024 tras la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años.

La organización presuntamente utilizaba redes sociales para captar a las víctimas, en su mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad, y recibía entre ₡250.000 y ₡500.000 por cada persona.



Según la Fiscalía, las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con otros sujetos o a producir contenido sexual que se comercializaba en distintas plataformas de Internet.

“Se logró identificar que la estructura estaba conformada por dos líderes, uno de nacionalidad extranjera y una menor de edad, quienes, al parecer, distribuían funciones para que los otros sospechosos se dedicaran a captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José, hasta Playas del Coco.

“En esa zona del país, el grupo tenía una casa donde, en apariencia, realizaba fiestas y otras actividades, en las cuales, presuntamente, se cometían delitos sexuales en perjuicio de las ofendidas”, señaló el Ministerio Público.

Durante los allanamientos, las autoridades también hallaron prueba que hace creer que esta organización vendía material con contenido de abuso sexual por medio de redes sociales.



El caso continúa bajo investigación, dentro del expediente 24-009336-0059-PE.

