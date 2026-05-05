Supuesto asaltante resulta herido en intercambio de disparos con Fuerza Pública en Limón

Un supuesto asaltante resultó herido en un intercambio de disparos con policías de la Fuerza Pública en Limón.



El hecho ocurrió la noche del lunes en el sector de Cieneguita (ver video adjunto).

Según explicó Guillermo Valenciano, subdirector del cuerpo policial, una patrulla atendió la alerta por un asalto a un local comercial y cuando los sospechosos se percataron de que los oficiales los seguían, dispararon contra ellos.

Debido a esto, los uniformados respondieron de la misma manera, hiriendo al sospechoso, a quien trasladaron bajo custodia al Hospital de Limón, donde lo reportan estable.

Por este hecho, las autoridades detuvieron a cuatro hombres, de apellidos Castillo Taylor, 36 años; Sanabria Barahona, 20 años; López Bustos, 29 años; y Show Hanson, 24 años; este último es el herido.



A los cuatro detenidos los remitirán con la Fiscalía para que se soliciten medidas cautelares contra ellos.



