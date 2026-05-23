Supuesto asaltante muere al dispararse su arma cuando dueño de negocio se defendió

Un supuesto asaltante falleció la noche de este viernes en Siquirres centro, Limón, luego de que, aparentemente, el arma que portaba se disparara en medio de un forcejeo con el dueño de un local comercial al que habría ingresado para cometer un robo.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido fue identificado con el apellido Díaz, de 21 años.

El incidente ocurrió a eso de las 7:45 p. m., cuando, en apariencia, Díaz y otro hombre ingresaron a un negocio de venta de comida con la supuesta intención de asaltar a los presentes.

Según la versión judicial, ambos habrían amenazado con arma de fuego a las personas que se encontraban dentro del local y les sustrajeron varios objetos de valor.

No obstante, minutos despúes de iniciar la sustracción de los objetos de valor, se produjo una riña entre el propietario del establecimiento y Díaz.

“Supuestamente donde se está presentando esta riña, se dispara el arma que este sujeto portaba y le impacta en una ocasión en el hombro”, indicó la Policía Judicial.

Tras el forcejeo,﻿ el dueño del negocio logró quitarle el arma﻿ de fuego al sospechoso. Posteriormente, los dos hombres huyeron del sitio.

Sin embargo, pocos metros después del local comercial, Díaz falleció producto de la herida de bala.

El otro sospechoso, identificado con el apellido Orozco, de 20 años, fue detenido minutos más tarde por oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca de la zona.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.