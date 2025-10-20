Supuesta pieza clave en red de trata y abuso sexual de menores está en fuga

La Policía Judicial solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de nacionalidad oriental, de apellido Sun y 49 años, quien se mantiene en fuga tras los allanamientos realizados este lunes por la Delegación Regional de Heredia.

Sun es señalado como uno de los líderes de una presunta red dedicada a la trata y explotación sexual de personas menores de edad.

"En el marco de esta investigación, se ordenó la detención de 16 adultos y tres menores de edad, sospechosos de pertenecer a la organización criminal, vinculada con delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de personas menores de edad, seducción, tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, tráfico ilícito de migrantes y legitimación de capitales", dijo la Fiscalía.

Las capturas se llevaron a cabo durante 17 allanamientos desarrollados en Filadelfia, Playas del Coco, Moravia, Desamparados, Alajuelita, Heredia, Cartago y San Ramón, donde también se recolecta evidencia física y electrónica relacionada con la investigación.



Los adultos detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía, mientras que los menores serán atendidos por la Fiscalía Penal Juvenil, para las diligencias correspondientes.



De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó en diciembre del 2024 tras la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años. La organización presuntamente utilizaba redes sociales para captar a las víctimas, en su mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad, y recibía entre ₡250.000 y ₡500.000 por cada persona.



Según la Fiscalía, las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con otros sujetos o a producir contenido sexual que se comercializaba en distintas plataformas de Internet.

La investigación continúa en desarrollo mientras las autoridades buscan dar con el paradero de Sun.

