Sujetos lanzan bomba molotov contra gasolinera en Garabito

Una estación de servicio en Herradura, Garabito, fue blanco de un ataque con bomba molotov la madrugada de este jueves, en un incidente que ya está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Afortunadamente, no se reportaron daños ni personas heridas.



De acuerdo con el reporte preliminar de la Fuerza Pública, al llegar al sitio, los oficiales encontraron en el césped frente a la gasolinera una botella que contenía alcohol, gasolina y una mecha, una combinación comúnmente utilizada en la fabricación de este tipo de explosivos caseros (repase la información completa en el video adjunto de Telenoticias).



Videos de seguridad y testimonios recabados por las autoridades apuntan a que dos sujetos a bordo de una motocicleta serían los responsables de lanzar el artefacto. En una inspección más detallada, el OIJ localizó al otro lado de la carretera un bolso con otras dos bombas molotov, lo que incrementa la preocupación por un posible intento de ataque coordinado.



El Cuerpo de Bomberos también atendió el llamado de emergencia, aunque no fue necesaria una intervención mayor. Una fuente cercana a la investigación explicó que el artefacto no logró encenderse correctamente, por lo que el hecho no pasó a mayores.



Las bombas molotov —también conocidas como cócteles molotov— son de fabricación artesanal y se componen de líquidos inflamables cuyo propósito es provocar incendios. Según expertos en criminología consultados, este tipo de ataques podrían estar ligados a intimidaciones o conflictos relacionados con crimen organizado, aunque todavía es muy pronto para confirmar cualquier hipótesis.



El caso sigue bajo investigación, y las autoridades trabajan para identificar a los responsables y determinar si existe alguna conexión con grupos criminales activos en la zona.