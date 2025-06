Sujetos armados cierran paso y balean carro del OIJ en Alajuela

Tres sujetos armados interceptaron y dispararon contra un vehículo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la noche del lunes, en Copán de Alajuela.

En el carro viajaban funcionarios de la Policía Judicial que hacían una diligencia cerca de la medianoche, cuando un hombre bloqueó el paso y mostró a los ocupantes un arma que portaba.

Cuando los oficiales intentaron responder a la situación, desde uno de los costados abrieron fuego contra el auto, impactándolo en varias oportunidades.

Los agentes lograron escapar del lugar sin sufrir lesiones, hasta ponerse en un lugar a salvo, detalló el director general del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga.

"Esta acción lo que nos demuestra es que hay una violencia importante que sigue aumentando dentro del país. No podríamos indicar en este momento que el ataque está dirigido única y exclusivamente porque es un vehículo policial, pero sí lo que se denota es que al existir un vehículo que no es conocido en la zona, en un horario de franja de medianoche en una zona conflictiva como Copán, pues esta situación se da", indicó el jefe policial.

Según Zúñiga, el primero de los individuos corresponde a una “campana”, es decir, un sujeto al que se le asigna en un territorio determinado para dar aviso sobre incursiones policiales o, en su defecto, la llegada de personas o carros desconocidos.

El director general recordó que este no es el primer ataque del que es blanco una unidad del Organismo de Investigación Judicial o una patrulla de la Fuerza Pública.

"Hay que hacer un llamado de atención en esta situación particular en el sentido de que cada vez estamos teniendo más y más ataques hacia los cuerpos policiales. Independientemente que los delincuentes sepan o no que se trata de un vehículo oficial, esto nos debe llamar mucho la atención y debe también sentar precedentes para que en los casos en los cuales la Policía es atacada, pues tenga también esta posibilidad de que logremos de alguna forma en como país buscar mecanismos de que nos permitan que esas situaciones no lleguen a este punto tan álgido", expuso el vocero.