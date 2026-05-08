Sujeto vinculado a banda “Los Lara” fue la víctima mortal tras ataque en Paseo Colón

Un violento ataque armado ocurrido la tarde de este jueves en Paseo Colón, San José, dejó como saldo un hombre fallecido y dos mujeres heridas, una de ellas adulta mayor.

El hecho mantiene en alerta a las autoridades judiciales, que investigan la posible relación de la víctima con la banda conocida como Los Lara, que opera en el sur de la capital.

El incidente se registró minutos antes de las tres de la tarde, cuando el joven Pérez Gutiérrez, de 24 años y vecino de Hatillo, viajaba en un vehículo de transporte privado junto a una mujer. Según el reporte preliminar, una motocicleta se acercó al automóvil y abrió fuego en múltiples ocasiones contra el pasajero, quien murió en el lugar.

Durante el ataque, varias balas impactaron un autobús que transitaba por la zona, hiriendo a una pasajera. En total, dos mujeres resultaron lesionadas: la acompañante del fallecido y una adulta mayor que viajaba en el bus. Ambas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Testigos aseguran haber escuchado al menos 12 detonaciones y describieron escenas de pánico entre los pasajeros del autobús y transeúntes que se encontraban en el sector.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la escena bajo custodia y continúa con la recolección de indicios para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que preocupa a los vecinos de San José.