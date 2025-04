Subió árbol por mangos y falleció: Hombre muere electrocutado en Limón

Un hombre murió electrocutado este viernes por la mañana en Cieneguita de Limón, cuando intentaba bajar mangos de un árbol.



Las autoridades fueron alertadas de los hechos a las 7:14 a.m., cuando vecinos notaron que el hombre se encontraba inmóvil sobre el árbol.

"A pesar de los esfuerzos por establecer contacto con él, no respondió a los llamados de auxilio y fue hasta las 9:44 a.m. cuando, tras realizar el rescate, las autoridades confirmaron que no presentaba signos de vida", indicó la benemérita institución.