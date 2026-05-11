Sube a más de toneladas la cantidad de droga decomisada este fin de semana

Los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas trabajaron en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial para interceptar dos embarcaciones en el Pacífico Sur que cargaban una enorme cantidad de droga.

En esta operación especial contaron además con la colaboración de agentes de la DEA.

En estos operativos se detuvo a nueve personas: cinco costarricenses, un nicaragüense y tres colombianos.

La estimación de las autoridades es que, en conjunto, se decomisaron alrededor de 3 toneladas de cocaína.

Los funcionarios del Ministerio de Seguridad además detuvieron a un hombre que viajaba en un vehículo con 84 kilos de cocaína en Coto Brus.

Todo lo decomisado se mantiene bajo custodia y los sospechosos están a la espera de medidas cautelares.