Subastas falsas: Caen cinco sospechosos de megaestafa con carros de lujo

La Fiscalía Adjunta de Fraudes dirigió este lunes varios allanamientos y ordenó la detención de cinco personas, quienes figuran como sospechosas de integrar un grupo vinculado con la presunta venta fraudulenta de vehículos de alto valor.



Los imputados, de apellidos Carvajal, González, Alvarado, Pizarro y Ramos, fueron capturados durante operativos realizados en los sectores de Grecia, Alajuela y Escazú.

Las diligencias policiales incluyeron intervenciones en casas, oficinas de notaría pública y el despacho de una empresa ubicada en Escazú, donde las autoridades decomisaron evidencia de interés.

"De acuerdo con la investigación, el grupo habría defraudado a aproximadamente 160 personas mediante la supuesta venta a plazo de automotores de alta gama, los cuales, en apariencia, nunca fueron entregados. El perjuicio económico estimado asciende a ₡1.600.000.000 (mil seiscientos millones de colones)", indicó el Ministerio Público.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos presuntamente ofrecían vehículos a través de grupos en plataformas de mensajería, anunciándolos a precios atractivos.

Una vez que las víctimas mostraban interés, se les solicitaba un adelanto del 50% del valor del vehículo. Posteriormente, conforme se acercaba la fecha de entrega, se requería el pago del monto restante, sin que el carro fuera finalmente entregado.



Todos los sospechosos, dos mujeres y tres hombres de entre 40 y 69 años de edad, quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

