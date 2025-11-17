“Su partida deja un vacío inmenso”: Despiden a adultos mayores asesinados en Alajuelita

Amigos, familiares y visitantes habituales de la Finca Lajas donde Toño, en Alajuelita, expresaron su profundo dolor tras el homicidio de sus propietarios, una pareja de esposos adultos mayores, cuyos cuerpos fueron hallados este domingo.



Según la Policía Judicial, los hechos ocurrieron en Santa Marta.

"El reporte fue recibido a las 8:32 a. m., cuando una mujer ingresó a la vivienda y, aparentemente, se percató de que los ocupantes estaban fallecidos.

"Se trataba de un hombre de 80 años y una mujer de 65, ambos con heridas por arma blanca. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. El caso permanece en investigación para esclarecer lo ocurrido", indicó el OIJ.

Maureen Molina y Antonio “Toño” Badilla eran los dueños de la Finca Lajas donde Toño, un espacio conocido por sus senderos y su restaurante abierto al público.

La propiedad era frecuentada por caminantes y vecinos que encontraban allí un lugar de descanso y contacto con la naturaleza.



A través de la red social Facebook, la administración de Finca Lajas publicó un mensaje en el que lamentó profundamente el fallecimiento de sus fundadores, Maureen y “Toño”.

“Su partida deja un vacío inmenso en los corazones de quienes tuvimos el privilegio de conocerlos, compartir su hospitalidad y disfrutar de la calidez con que recibían a cada caminante, amigo y cliente que llegaba a esta tierra que tanto amaron”, indicaron en el comunicado. Además, agradecieron las muestras de cariño y extendieron sus condolencias a familiares y seres queridos, señalando que ambos permanecerán “entre los senderos, la montaña y la paz que ellos ayudaron a construir”.





La pareja había convertido la propiedad en un espacio rodeado de zona verde en las partes altas del cantón de Alajuelita, donde recibían frecuentemente a turistas.



Wendy Díaz, amiga de los fallecidos, expresó su pesar por lo ocurrido.

“Me uno al dolor que embarga a su familia, como senderista muchas veces los visité. Su hospitalidad, carisma y el amor hacia su negocio era palpable. Maurencita me pedía ayuda y era para mí un gusto hacerlo; me enseñó a palmear tortillas. Toñito con sus anécdotas de vida… hoy apagaron sus bellas sonrisas vilmente, pero su recuerdo jamás se borrará”, manifestó.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del doble homicidio.