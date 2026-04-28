“Su partida deja un vacío”: Colegio se despide de estudiante asesinado en Heredia

Un estudiante de décimo año del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guararí falleció la tarde de este lunes tras resultar herido en una balacera ocurrida en vía pública en San Francisco de Heredia.



El menor, identificado como Jeremy Aguilar, fue atendido por personal de la Cruz Roja Costarricense a eso de las 4:27 p. m.; sin embargo, presentaba varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven, de 17 años, caminaba por el sector de Los Sauces cuando, en apariencia, fue interceptado por dos sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

"El ahora fallecido presentaba tres heridas de arma de fuego en el tórax y el muslo derecho. Tras el hecho, oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención de otro joven, también de 17 años, como sospechoso de participar en el homicidio", indicó la Policía Judicial.

Luego de confirmarse el fallecimiento, el CTP de Guararí emitió un mensaje en el que lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con los allegados del estudiante.

“El cuerpo docente, administrativo y la comunidad estudiantil del CTP Guararí expresan su más profundo pesar por el fallecimiento del estudiante Jeremy Aguilar González, de décimo año. Su partida deja un vacío en nuestra institución, donde será recordado por su presencia, esfuerzo y compañerismo.

"Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando nuestras oraciones y brindando nuestro apoyo solidario”, indicó el centro educativo a través de las redes sociales.

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El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

