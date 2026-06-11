Sospechosos de sustraer menor dijeron que iban a Colombia para reunir niño con su madre, según Fiscalía

Los mexicanos sospechosos de sustraer a un menor aseguraron a las autoridades que iban hacia Colombia para reunir al niño con su madre biológica.



José Alberto Ramírez Capote y Yessenia López Broca, ambos de nacionalidad mexicana, se encuentran detenidos tras portar a un niño de año y dos meses con documentos falsos.



Ellos estaban cerca de Peñas Blancas, cuando fueron interceptados por las autoridades.



Al abordaje de la pareja, Yessenia López abarca le manifestó a las autoridaes:

“Deseamos cruzar Costa Rica ya que nos dirigimos a Colombia a una boda, hemos pasao todos los países de manera irregular ya que el niño no tiene pasaporte”.

Según indicó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a Telenoticas, trabajan con las autoridades judiciales para determinar la identidad del bebé.



Estas dos personas se mantienen a la orden del Ministerio Público para determinar su situación judicial.



El PANI por ahora mantiene la custodia del menor.

