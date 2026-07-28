Sospechosos de homicidio usaron uniformes policiales para acercarse a su víctima

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a cuatro sospechosos del homicidio de un hombre de 33 años en Barreal de Ulloa, Heredia. Los investigadores sospechan que los sujetos usaron uniformes similares a los de la Policía Municipal de San José para acercarse a la víctima.

La investigación señala que los sospechosos se movilizaban en motocicletas. Un vehículo Hyundai Tucson de color gris, al parecer, guio al grupo durante el desplazamiento (ver video adjunto).

Tras el homicidio, los sujetos abandonaron las motocicletas. Los vehículos, por su parte, tenían denuncias por robo. Los sospechosos huyeron a pie.

Las diligencias apuntan a que una mujer joven habría recogido a los hombres en un Toyota Corolla blanco. Este vehículo formaría parte de la ruta de escape tras el crimen.

El OIJ difundió imágenes de los sospechosos y de los carros vinculados con el caso. La institución busca identificar a los responsables del homicidio de González Rodríguez.

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