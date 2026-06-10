Sospechosos de ataque al OIJ vendían armas en redes sociales

Los dos sospechosos de disparar contra el edificio de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Los Yoses, Montes de Oca, utilizaban redes sociales para comercializar armas de fuego con precios que alcanzaban hasta ₡1 millón .

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos realizaron al menos 20 disparos contra la sede del OIJ. El ataque fue captado por las cámaras de videoprotección de la Policía Municipal de Montes de Oca, lo que permitió identificar el vehículo y a sus ocupantes.

Tras varios allanamientos, el OIJ detuvo a dos jóvenes: uno de apellido Amador, de 18 años, en San Francisco de Dos Ríos, y otro de apellido Abarca, de 24 años, en La Unión de Cartago. Ambos estarían vinculados con la venta de armas a bandas que operan en el sur de la capital.

El móvil del ataque, según el OIJ, estaría relacionado con el decomiso de un arma realizado un mes antes a los sospechosos. En el tiroteo, dos proyectiles impactaron ventanas y tres más las paredes del edificio.

Los detenidos permanecen a la espera de la audiencia en la que la Fiscalía definirá las medidas cautelares en su contra.