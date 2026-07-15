Sospechosos de asesinar a integrante de "Los Lara" proveían armas y droga a otras bandas

La disputa de territorios para la venta de droga sería el móvil del homicidio de un miembro de la banda "Los Lara" ocurrido en mayo anterior.

El crimen ocurrió el 5 de mayo pasado cuando desde una motocicleta le dispararon a la víctima, quien viajaba en un servicio de plataforma.

La Sección de Homicidios y el Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ allanaron dos casas en Desamparados para detener a los sospechosos de apellidos Solano, de 23 años, y Sequeira, de 26 (ver video adjunto a la nota).

Por lo encontrado en las viviendas, las autoridades presumen que estas personas también estarían relacionadas con la distribución de armas.

La víctima en el caso fue un sujeto de apellido Pérez Gutiérrez, quien tenía 24 años; vecino de Colonia 15 de setiembre en Hatillo.

Para asesinarlo, los sospechosos lo siguieron desde Alajuelita hasta Paseo Colón y en el tiroteo hirieron a una víctima colateral.

A los detenidos los remitieron con la Fiscalía para solicitar las medidas cautelares contra ellos.



