Sospechosos de asesinar a dos jóvenes en Limón tenían la placa de la moto de las víctimas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón encontraron un vehículo quemado que, en apariencia, habría sido utilizado para cometer el doble homicidio de dos menores de edad en Pacuare Nuevo.

Además, durante los allanamientos, decomisaron la placa de la motocicleta en la que viajaban las víctimas al momento del ataque.

Horas antes de que el OIJ ejecutara dos allanamientos relacionados con el caso, se reportó la quema de un automóvil que ahora figura como una de las principales evidencias dentro de la investigación (ver video adjunto a la nota).

El caso corresponde al doble asesinato de dos jóvenes, de 17 y 16 años, ocurrido la mañana del domingo en Pacuare Nuevo, en la provincia de Limón.

Durante los operativos realizados en dos viviendas ubicadas en Villa del Mar, en Moín, las autoridades detuvieron a cinco personas y decomisaron armas de alto calibre, además de la placa de la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas cuando fueron atacadas.

De acuerdo con la investigación, los agentes lograron establecer que tanto el vehículo localizado como otros indicios tendrían relación con los hechos que se investigan.

Uno de los fallecidos era un reconocido beisbolista, quien, de acuerdo con la información preliminar, sería una víctima colateral del tiroteo.

Según explicó el OIJ, el hallazgo del vehículo quemado y de la placa de la motocicleta fortalece la hipótesis de que los detenidos tendrían vínculo con el doble homicidio. Asimismo, las diligencias continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

Las autoridades también investigan una posible relación del caso con el tráfico local de drogas, como parte de las líneas de investigación que se mantienen abiertas.

De acuerdo con el OIJ, a las víctimas les dispararon con un arma tipo AR-15 y otra de calibre 9 milímetros.

Por ahora, los cinco detenidos serán remitidos a la Fiscalía por presunta infracción a la Ley de Armas, mientras avanza la investigación para esclarecer su eventual participación en el doble homicidio.











