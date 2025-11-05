Sospechoso del femicidio de Cindy Murillo y su hija de cuatro años irá 6 meses a prisión preventiva

A solicitud de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, el Juzgado Penal ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Chavarría Monge, sospechoso del femicidio de Cindy Murillo Bonilla y del homicidio de su hija de cuatro años.

Según la investigación, el imputado y Murillo iniciaron una relación en septiembre y vivían juntos en un apartamento ubicado en calle Esperanza, San Rafael de Alajuela. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el hombre habría utilizado métodos de asfixia para acabar con la vida de ambas.

Actualmente, se está a la espera del informe final de Patología, que determinará la causa oficial de muerte. Mientras tanto, la investigación continúa bajo la causa 25-006301-0057-PE.

Amigos de Cindy la recuerdan como una mujer generosa, preocupada por los demás y muy activa en su iglesia. Diversos sectores de la sociedad han solicitado al Estado tomar medidas urgentes para mitigar esta problemática creciente.

De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de Género, Alajuela registra el mayor número de femicidios en el país, con cifras que duplican e incluso triplican las de otras provincias:

Alajuela: 9

San José: 5

Puntarenas: 4

Guanacaste: 3

Cartago: 3

Heredia: 3

Limón: 2

Total nacional: 29 femicidios

De las 29 víctimas, 23 eran madres que dejan 51 hijos, de los cuales 34 son menores de edad.