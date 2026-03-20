Sospechoso de violar a una niña en Guanacaste irá tres meses a prisión preventiva

Un sospechoso de violación contra una niña en Guanacaste permanecerá en prisión preventiva durante tres meses.



El Ministerio Público confirmó a Teletica.com que la Unidad de Género de la Fiscalía de Santa Cruz informó que "el imputado, de apellidos Martínez Rizo, es investigado como sospechoso de cometer un delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad. El caso se tramita bajo la causa 26-000159-1879-PE".



El sospechoso fue detenido el pasado miércoles 18 de marzo en esa provincia, tras una persecución policial.



Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Santa Cruz aprehendieron al sujeto en la localidad de Huacas.



El nicaragüense fue capturado durante la mañana de ese mismo día, luego de que los oficiales iniciaran un operativo tras ser informados de lo ocurrido.



Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que la víctima recibió atención en un centro médico, así como acompañamiento por parte de las autoridades judiciales a cargo del caso.