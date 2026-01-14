Sospechoso de robos en Pérez Zeledón ahora es investigado por asesinato de adulta mayor

Un hombre que había sido detenido como sospechoso de varios robos en Pérez Zeledón pasó a ser investigado por su presunta vinculación con la muerte de una adulta mayor de 79 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado dentro de una vivienda en el barrio El Prado.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón detuvieron al sujeto, durante la noche de este martes, y lo identificaron con el apellido Bolaños, de 34 años.

"Inicialmente, la captura se realizó por una supuesta relación con varios robos ocurridos en la zona; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades establecieron una aparente participación del detenido en los hechos registrados el sábado anterior, alrededor de las 10 p. m", dijo la Policía Judicial.

De acuerdo con el OIJ, familiares localizaron dentro de la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer, de apellido Picado. Al llegar al sitio, los agentes judiciales confirmaron el fallecimiento y procedieron con el levantamiento del cuerpo para su respectivo análisis.



El OIJ informó que la víctima no presentaba heridas visibles causadas por arma de fuego ni por arma blanca, por lo que el caso continúa en investigación.

Las autoridades ahora se mantienen a la espera de los resultados de pericias físicas que permitan confirmar o descartar la responsabilidad del sospechoso.



El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

