Sospechoso de planear asesinato de dos primos en bar afirma escuchar voces en su cabeza

El sospechoso de planear el asesinato de dos primos dentro de un bar aseguró que escucha voces en su cabeza.

No obstante, un informe psiquiátrico desmiente esta versión.

Jean Franco Segura Gómez es el principal sospechoso de idear un plan para acabar con la vida de Carlos Alberto Barboza y Jorge Humberto Barboza, y ocultar sus cuerpos en una fosa con la colaboración de otras diez personas dentro del bar Dude’s, en Heredia.

A los primos Barboza los atacaron con un arma blanca después de golpearlos hasta dejarlos inconscientes. Posteriormente, sus cuerpos fueron ocultados en una fosa dentro del establecimiento.

Tras el crimen, Jean Franco huyó hacia Nicaragua con su pareja sentimental; sin embargo, días después fueron detenidos.

En su captura, él afirmó tener problemas mentales, según consta en el expediente judicial, donde señaló:

“Todo el problema mío viene desde carajillo. Mi mamá es muy católica, pero católica en serio. Yo a ella le decía que escuchaba cosas y ella decía que era un demonio, entonces no le volví a decir más. En la escuela le pedí ayuda a la psicóloga, pero me dijo que era normal. Entonces yo traté de aceptarlo y no prestarle atención. "Los síntomas de la enfermedad es que escucho como gritos, lamentos, luego susurros. Me dicen que me haga daño y a otras personas. "Tengo un amigo psicólogo que me recomendó escuchar música relajante y eso me servía bien. En San Sebastián tenía un radio y eso me ayudaba, pero ahora es difícil porque en máxima contención no dejan tener radio y cada vez que hay requisas me quitan el medicamento o me rompen las recetas”.

Pese a esta declaración, el Departamento de Psiquiatría Forense señaló:

Se descarta la existencia de alguna enfermedad psiquiátrica mayor.

Es portador de un trastorno de personalidad de tipo limítrofe y asocial.

Esta condición no afecta la capacidad del evaluado de percibir su entorno ni las consecuencias de sus acciones.

Tiene la capacidad de distinguir entre lo lícito e ilícito.

Está en condiciones de enfrentar el proceso judicial y cualquier resolución que de él se derive.

Por este caso, el Ministerio Público confirmó que presentó una acusación por el doble homicidio de los primos en contra de ocho personas. A otras tres se les atribuye el delito de favorecimiento real.

Por ahora, se está a la espera de que se ordene la apertura a juicio.