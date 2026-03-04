Sospechoso de obligar a hijos a mendigar tiene antecedentes por aparente negligencia

El padre de tres personas menores de edad, investigado por presuntamente obligarlas a mendigar en vía pública en San José, registra antecedentes por supuesta negligencia, según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



La mañana de este miércoles, agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en el sector de Sagrada Familia como parte de una investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de mendicidad.

"Durante el operativo, fue detenido un hombre de apellido Robles, de 44 años, quien figura como padre de los menores. La investigación inició tras recibir información confidencial que alertaba sobre la aparente explotación de tres personas menores de edad.

"Según las diligencias realizadas, el sospechoso presuntamente obligaba a los menores a recolectar dinero y alimentos en vía pública y, posteriormente, los despojaba de lo obtenido", dijo el OIJ.

La Policía Judicial, además, indicó que los menores se encontraban en aparente estado de abandono, situación que fue corroborada mediante distintas actuaciones policiales.



“La Oficina Local de Hatillo participó en el allanamiento en coordinación con la Fiscalía de Trata. Se atendieron tres personas menores de edad de 10, 12 y 14 años, las cuales se llevan a valoración médica.

“Hay antecedentes de intervención por supuesta negligencia. Los tres niños y adolescentes estarán bajo nuestra protección en el albergue. Y se están valorando recursos familiares y comunales”, manifestó el PANI.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

