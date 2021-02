Sospechoso de matar niño de 5 años: “Hay una cruz que debemos cargar por la muerte de nuestro hijo”

El Ministerio Público fue claro en detallar que fue el cuerpo del pequeño de tan solo 5 años el que reflejaba la crueldad inhumana que vivió a su corta edad.

La fiscal a cargo de este juicio también expuso en sus conclusiones el hecho de que la madre y padrastro del niño tenían siempre comida para ellos más no para el pequeño, que en la autopsia presentaba deshidratación y desnutrición severa.

El menor apareció sin vida en su casa de habitación en mayo del 2019 en Sabanilla de Alajuela.

Según la Fiscalía, el infante era víctima de agresión en El Salvador, donde residían, luego las golpizas siguieron en Costa Rica.

Este martes el padrastro del niño brindó su declaración en el juicio y aceptó su culpabilidad en los hechos.

Su declaración es textual pues pidió que su voz y su imagen no se hiciera pública.

“Esta mañana yo he venido acá a hablar con el corazón, transparente, a aceptar mi culpabilidad por lo que yo he hecho.

“Pero también aquí públicamente quiero pedir perdón, quiero pedir disculpas a todas las personas acá presentes. Quiero hacer una disculpa pública a todos los padres y madres que han tenido la oportunidad de criar a sus hijos ya que yo no pude tener esa oportunidad de criar a mi hijo.

“Hay un vació en mi corazón, el cual no me explico cómo llegaron a pasar todas las cosas. No hay un día en el cual yo no me reproche cómo llegamos a esto. No quiero justificarme ni nada, quizá fueron por mis vicios, no sé, no quiero justificarme, todos los días siento que hay una cruz que debemos cargar el resto de nuestros días por la muerte de nuestro hijo”, se justificó.

El imputado dijo que ambos, tanto la madre cómo él, golpeaban al menor.

“Hay que aceptar la responsabilidad, así como yo la tengo ella también la tiene, ella trató de justificarse, pero la verdad los dos fuimos los causantes de todo esto, no solamente he sido yo.

“Quiero dejar claro que en ningún momento yo la obligaba a ella a decir esto o lo otro, me duele que la muchacha aquí quiera acomodar todo a conveniencia de ella y verse como una víctima y verme a mí como un agresor, me arrepiento de muchas cosas, tuve en mis manos el poderlo ayudar, y no lo hice.

“Ella con anterioridad ese mismo día lo había castigado. En El Salvador le llamamos chilillo a un palo largo, lo había castigado ella y lo tenía hincado, lo dejaba de rodillas y luego al llegar yo a la cas me dijo que él se había portado mal y que seguía de burro y en ese momento… no quiero justificarme, no sé qué me pasó, me encendí y fui yo quien lo agredí”, explicó.

Este martes el juicio por este caso tan impactante culminó y en una próxima fecha los abogados de los imputados darán sus conclusiones.

Así mismo se establecerá otra fecha para que el Ministerio Público solicite la pena de cárcel para la pareja de salvadoreños.

A ellos se les vinculó con los delitos de homicidio culposo, tres delitos de abuso sexual. tres de fabricación de pornografía y uno por tenencia de pornografía.

Según la Fiscalía, al menor lo grababan con un celular realizando acciones con contenido sexual, situación que también fue reprochada por el Ministerio Público.

Los imputados descuentan prisión preventiva, por su parte, otro menor, hijo de ambos, está en protección del PANI, en el 2019 cuando la mujer fue detenida estaba en estado de embarazo.

En los próximos días se reanudará este juicio para la lectura del por tanto.