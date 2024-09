Sospechoso de matar a su novia y arrojarla a pozo continuará en prisión preventiva

Un hombre, de apellido Espinoza, continuará en prisión preventiva por tres meses más como sospechoso del delito de femicidio en perjuicio de su novia, una mujer identificada con el apellido Mora.



La medida fue dictada por el Juzgado Penal de Batán, mientras continúa la investigación.



Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el 22 de abril de 2024, en el barrio Los Almendros de Matina, Limón.



El cuerpo de Mora, de 60 años y de nacionalidad nicaragüense, fue encontrado dentro de un pozo de cuatro metros de profundidad. Cuando los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al lugar, la mujer ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarada fallecida.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima presentaba severas lesiones en el rostro y la cabeza, las cuales no parecían coincidir con una caída accidental.



Las autoridades judiciales identificaron a Espinoza, de 55 años, como el principal sospechoso del asesinato. Se determinó que la víctima, al parecer, sufrió una agresión previa a su muerte, lo que llevó a la detención del hombre, quien era la pareja sentimental de Mora.



La Policía Judicial explicó que los golpes en el cuerpo de la mujer no correspondían a los que normalmente se observarían en una caída accidental a un pozo.